Реал пропонує Серхіо новий контракт терміном на один рік з погіршеними на 20% фінансовими умовами, повідомляє As.

Рамос планує зіграти на ЧС-2026 – лідеру збірної Іспанії виповниться 40 років

Рамос вимагає угоду мінімум на два роки зі збереженням поточної зарплати. У мадридському клубі поки сумніваються, чи варто погоджуватись на такі умови 35-річного захисника.

Нагадаємо, Рамос захищає кольори королівського клубу з 2005 року. У нинішньому сезоні Ла Ліги оборонець провів 15 матчів, в яких відзначився двома голами.

Конфлікт Рамос-Реал: капітану підшукали заміну і новий клуб – фани визначились, а Мессі потрапив під гарячу руку