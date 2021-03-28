Рамос продовжує сперечатись з Реалом щодо умов нового контракту
16:19 - Читать на русском
Майбутнє капітана Реала Серхіо Рамоса залишається під питанням.
Реал пропонує Серхіо новий контракт терміном на один рік з погіршеними на 20% фінансовими умовами, повідомляє As.
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Рамос вимагає угоду мінімум на два роки зі збереженням поточної зарплати. У мадридському клубі поки сумніваються, чи варто погоджуватись на такі умови 35-річного захисника.
Нагадаємо, Рамос захищає кольори королівського клубу з 2005 року. У нинішньому сезоні Ла Ліги оборонець провів 15 матчів, в яких відзначився двома голами.
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