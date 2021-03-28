Рамос продолжает спорить с Реалом об условиях нового контракта
16:20 - Читати українською
Будущее капитана Реала Серхио Рамоса остается под вопросом.
Реал предлагает Серхио новый контракт сроком на один год с ухудшенными на 20% финансовыми условиями, сообщает As.
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Рамос требует соглашение минимум на два года с сохранением текущей зарплаты. В мадридском клубе пока сомневаются, стоит ли соглашаться на такие условия 35-летнего защитника.
Напомним, Рамос защищает цвета королевского клуба с 2005 года. В нынешнем сезоне Ла Лиги защитник провел 15 матчей, в которых отметился двумя голами.
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