"Я посадив багато зерен, а зараз збираю урожай. Відчуваю, що став сильнішим. У свої 34 роки я відчуваю себе на 28. Якби я і закінчив з футболом, то швидше через психологічні проблеми, а не через фізичні, тому що за своєю форму я слідкую з тотальною уважністю.

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Я можу зіграти на чемпіонаті світу у 2026 році. Тоді я стану єдиним футболістом, якому вдалося зіграти на шести чемпіонатах світу. Я говорю про це, грунтуючись на сьогоднішніх відчуттях. На високому рівні все більше гравців, яким вже понад 35 років", – цитує Рамоса Marca.

Нагадаємо, контракт Серхіо з Реалом завершується влітку. У нинішньому сезоні Ла Ліги 34-річний Рамос провів 14 матчів, в яких відзначився двома голами.

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