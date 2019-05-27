Рамос хоче розірвати контракт з Реалом заради переїзду в Китай

Захисник Реала Серхіо Рамос стає все ближчим до відходу з мадридського гранду.

Рамос отримав пропозицію з чемпіонату Китаю, яку серйозно оцінює, повідомляє AS з посиланням на LaSexta.

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Зазначається, що Серхіо вже попросив Флорентіно Переса відпустити його безкоштовно, але отримав відмову. Однак 33-річний іспанець не збирається відмовлятися від своїх намірів.

Додамо, що у Рамоса погані стосунки з президентом Реала після вильоту "вершкових" з Ліги чемпіонів від Аякса, коли між ними сталася сварка у роздягальні команди.

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Нагадаємо, що Рамос виступає за Реал з 2005 року, провівши 606 матчів та забивши 84 голи. Він чотири рази вигравав разом з "бланкос" чемпіонат Іспанії і Лігу чемпіонів. Контракт капітана розрахований до літа 2021-го.