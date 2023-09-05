Іспанський захисник відмовився від спокусливої пропозиції з Саудівської Аравії задля того, щоб повернутися в рідний клуб. Втім, теплої зустрічі Рамосу вболівальники Севільї не влаштують. Як повідомляє Marca, ультрас андалусійців випустили заяву, в якій наголошують, що підписання 37-річного футболіста суперечить цінностям клубу.

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"Ми вважаємо, що це підписання вигідно інтересам менеджерів, які не розуміють, що робить Севілью великою, і які дбають лише про свої особисті та/або економічні інтереси. Ми не їхній хор і завжди будемо на боці клубу, але не тих, хто заплямував його своїми рішеннями", – наводить текст заяви видання.

Biris Norte, група вболівальників, запевняють, що не будуть виконувати ніяких дій, щоб нашкодити жодному гравцю під час матчу. Вони лише хотіли висловити незадоволення трансфером.

Нагадаємо, що Серхіо Рамос після відходу з ПСЖ по закінченню контракту через 18 років повернувся в Севілью, з якою підписав річний контракт з можливістю продовжити ще на 12 місяців.

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