"Топ-команди не дозволяють, щоб усі нападники залишалися попереду при обороні, хоч би якими великими були ці троє і яким би талантом вони не володіли. Щоб вигравати великі трофеї, не можна дозволяти такому відбуватися. Неважливо, гравець ти чи тренер, — ти маєш вимагати від людей більшого.

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Тому я вважаю, що ПСЖ не може виграти Лігу чемпіонів. Люди рік у рік казали, що ПСЖ її виграє, я ніколи на них не ставив.

У жодного з цієї трійці взагалі немає бажання бігти назад. Вони йдуть пішки, біжать підтюпцем. Вони не мають жодного впливу при грі в обороні, а при грі проти сильних суперників не можна оборонятися в такій чисельній меншості", — цитує Оуена Talksport.

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Нагадаємо, ПСЖ достроково гарантував собі плей-офф ЛЧ, але парижани посіли лише другу сходинку у групі, поступившись Ман Сіті.

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