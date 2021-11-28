"У жодного немає бажання бігти назад", – Мессі, Неймар та Мбаппе отримали порцію критики від Оуена
Легенда англійського футболу Майкл Оуен пройшовся по зірковому тріо ПСЖ.
"Топ-команди не дозволяють, щоб усі нападники залишалися попереду при обороні, хоч би якими великими були ці троє і яким би талантом вони не володіли. Щоб вигравати великі трофеї, не можна дозволяти такому відбуватися. Неважливо, гравець ти чи тренер, — ти маєш вимагати від людей більшого.
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Тому я вважаю, що ПСЖ не може виграти Лігу чемпіонів. Люди рік у рік казали, що ПСЖ її виграє, я ніколи на них не ставив.
У жодного з цієї трійці взагалі немає бажання бігти назад. Вони йдуть пішки, біжать підтюпцем. Вони не мають жодного впливу при грі в обороні, а при грі проти сильних суперників не можна оборонятися в такій чисельній меншості", — цитує Оуена Talksport.
Нагадаємо, ПСЖ достроково гарантував собі плей-офф ЛЧ, але парижани посіли лише другу сходинку у групі, поступившись Ман Сіті.
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