Рамос хоче покинути Реал через гроші – зіркові трансфери провокують капітана

Захисник Реала Серхіо Рамос стає все ближчим до відходу з мадридського гранду.

Капітан Реала Серхіо Рамос незадоволений своєї заробітною платою у мадридському клубі. Захисник отримує 12 мільйонів євро на рік, натомість Гарет Бейл заробляє на 5 мільйонів більше.

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Крім того, Рамос розуміє, що зіркові новачки королівського клубу матимуть контракти на більш ніж 20 мільйонів євро на рік, повідомляє головний редактор видання Marca Хуан Ігнасіо Гальярдо.

Також зазначається, що президент Реала Флорентіно Перес не бажає йти на поступки капітану своєї команди, тому Рамос ще більше налаштований змінити клуб влітку.

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