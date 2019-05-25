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Рамос хоче покинути Реал через гроші – зіркові трансфери провокують капітана

13:25 559 Читать на русском
Рамос хоче покинути Реал через гроші – зіркові трансфери провокують капітана
Серхіо Рамос / Reuters

Захисник Реала Серхіо Рамос стає все ближчим до відходу з мадридського гранду.

Капітан Реала Серхіо Рамос незадоволений своєї заробітною платою у мадридському клубі. Захисник отримує 12 мільйонів євро на рік, натомість Гарет Бейл заробляє на 5 мільйонів більше.

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Крім того, Рамос розуміє, що зіркові новачки королівського клубу матимуть контракти на більш ніж 20 мільйонів євро на рік, повідомляє головний редактор видання Marca Хуан Ігнасіо Гальярдо.

Також зазначається, що президент Реала Флорентіно Перес не бажає йти на поступки капітану своєї команди, тому Рамос ще більше налаштований змінити клуб влітку.

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Теги
Трансфери Реал Мадрид Іспанія Флорентіно Перес Серхіо Рамос Серхіо Рамос Реал Мадрид Реал Мадрид
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