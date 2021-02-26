Схоже, сага із відходом Серхіо Рамоса з Мадриду може завершитись вже незабаром.

Капітан Реала та найвище керівництво клубу ведуть перемовини щодо нової угоди. Наразі Рамос ближчий до продовження контракту, аніж до відходу, стверджує Marca.

Реал налаштований зберегти Варана – йому можуть запропонувати роль Рамоса

23 лютого Серхіо вкотре зустрівся з Флорентіно Пересом. Незважаючи на те, що першу пропозицію щодо нової угоди 34-річний іспанець відхилив, його відносини з президентом не погіршились. Їхнє спілкування відбувається на постійній основі.

Зауважимо, контракт Рамоса з "вершковими" завершується влітку цього року, а тому вже з 1 січня він має право домовлятись про перехід в новий клуб. Наразі про попередні угоди багаторічного капітана Реала з іншими колективами не повідомлялось.

Конфлікт Рамос-Реал: капітану підшукали заміну і новий клуб – фани визначились, а Мессі потрапив під гарячу руку