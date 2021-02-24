На Рафаеля Варана полюють кілька грандів. Реал хоче зберегти його у себе.

Майбутнє одного з лідерів "вершкових" все ще залишається невизначеним. Манчестер Юнайтед готовий серйозно поборотись за нього, повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

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Керівництво Реала налаштоване втримати Варана. Королівський клуб готовий навіть дати йому капітанську пов'язку. Щоправда, лише за умови, якщо Серхіо Рамос покине колектив влітку. До слова, його майбутнє в Мадриді теж поки під питанням.

Нагадаємо, Рафаель Варан провів у поточному сезоні 30 матчів і навіть відзначився 2 голами. Його контракт з Реалом розрахований до літа 2022 року.

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