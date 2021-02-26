Похоже, сага с уходом Серхио Рамоса из Мадрида может завершиться уже в скором времени.

Капитан Реала и высшее руководство клуба ведут переговоры относительно нового соглашения. Сейчас Рамос ближе к продлению контракта, чем к уходу, утверждает Marca.

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23 февраля Серхио снова встретился с Флорентино Пересом. Несмотря на то, что первое предложение по новому соглашению 34-летний испанец отклонил, его отношения с президентом не ухудшились. Их общение происходит на постоянной основе.

Заметим, контракт Рамоса со "сливочными" завершается летом этого года, а потому уже с 1 января он имеет право договариваться о сделке с новым клубом. Пока что о предыдущих сделках многолетнего капитана Реала с другими коллективами не сообщалось.

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