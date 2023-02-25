Колишній форвард словацького Земпліна Максим Гірний поділився думками про нападника Динамо Еріка Раміреса, який виступає за Слован на правах оренди.

"Чому футбольний бізнес між українцями і словаками не зростається? Просто фінансовий рівень трішки різний. Тому наші топи і не їдуть туди. Та й загалом рівень нашої Прем’єр-ліги вищий, ніж словацької.

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Щодо Раміреса, в Словаччині він був топ-гравцем, багато забивав, та й загалом виділявся на полі. Що сталося з ним у Динамо ‒ мені важко судити, оскільки не знаю, які ситуації відбувались із ним всередині клубу", – зазначив Гірний в інтерв'ю Українському футболу.

Додамо, що в складі Динамо Рамірес зіграв у 7 матчах, відзначившись голом та асистом. З липня 2022 року венесуелець виступає за Слован на правах оренди, записавши до свого активу 7 голів та 2 асисти в 31 поєдинку.

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