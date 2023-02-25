Бывший форвард словацкого Земплина Максим Горный поделился мыслями о нападающем Динамо Эрике Рамиресе, который выступает за Слован на правах аренды.

"Почему футбольный бизнес между украинцами и словаками не растет? Просто финансовый уровень немножко разный. Поэтому наши топы и не едут туда. Да и в целом уровень нашей Премьер-лиги выше, чем словацкой.

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Что касается Рамиреса, в Словакии он был топ-игроком, много забивал, да и вообще выделялся на поле. Что произошло с ним в Динамо – мне трудно судить, поскольку не знаю, какие ситуации происходили с ним внутри клуба", – отметил Горный в интервью Украинскому футболу.

Добавим, что в составе Динамо Рамирес сыграл в 7 матчах, отметившись голом и ассистом. С июля 2022 года венесуэлец выступает за Слован на правах аренды, записав в свой актив 7 голов и 2 ассиста в 31 поединке.

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