У 1983 році Шовковський перейшов із Чайки в ДЮСШ Динамо. Починав як польовий гравець, але новий тренер Анатолій Крощенко вмовив його перекваліфікуватися в голкіпера. Вирішальним фактором стала капітанська пов'язка. Вже в 13 років Олександр отримав свої перші воротарські рукавички, з якими потім практично не розлучався.

Шовковський офіційно повернувся в Динамо – нова роль легенди в київському клубі

Дебютний матч у груповому етапі Ліги чемпіонів Шовковський зіграв у 1994 році. Фанати "біло-синіх" добре запам'ятали цю гру: Динамо приймало на своєму полі московський Спартак. Того дня дубль Віктора Леоненка і переможний гол Сергія Реброва зробили "динамівців”, зокрема і молодого воротаря, героями національного масштабу.

Повернення Лобановського стало справжнім ковтком свіжого повітря для Динамо. Вже за пів року команда трощила один за одним суперників у Лізі чемпіонів, а Олександр Шовковський, якого фанати охрестили "СаШо", творив дива у воротах.

"Ліга чемпіонів. У групі ПСВ, Ньюкасл, Барселона. Перша думка – головне не програти з великим рахунком", – пригадує Шовковський. Але Динамо 1997-99 років могло покласти на лопатки будь-кого в Європі. Впевненості команді додавав завжди врівноважений голкіпер, який часто рятував у важкі моменти. СаШо вважає роботу з Лобановським одним з найбільших досягнень у кар'єрі.

1999 рік – чи не найкращий у кар'єрі футболіста. Впевнена гра воротаря допомогла киянам випередити Арсенал в групі Ліги чемпіонів, вибити мадридський Реал у плей-офф і на рівних битися з Баварією за вихід у фінал. А у попередній кампанії були два розгроми Барселони. Зірку тогочасного Динамо номінували на "Золотий м'яч".

Після трансферів Андрія Шевченка та Олега Лужного до європейських клубів Динамо йде на спад. У довершення Шовковський отримує серйозну травму спини, через що випадає з основи на півтора року. Втім, після низки невдач СаШо виходить на новий рівень гри. Тренери поступово випускали його на матчі чемпіонату України, а згодом і Ліги чемпіонів. Голкіперу почали довіряти капітанську пов'язку.

Впродовж 2003-06 років Олександр був найкращим воротарем України. Навіть отримав статус найкращого футболіста за підсумками сезону 2004/2005. Перетворився в одного з найпопулярніших гравців країни. У 2004 році забив єдиний гол у кар'єрі – у матчі за Суперкубок України проти Шахтаря його точний удар приніс перемогу в серії пенальті.

З капітанською пов'язкою вийшов і на матч чемпіонату України 2011-12 проти луцької Волині. В одному з епізодів у відчайдушному стрибку парирував небезпечний удар Майкона, однак невдало приземлився на плече і в перерві був змушений покинути поле. Травма спини виявилася настільки важкою, що воротар пропустив не тільки Євро-2012, а й всі літні матчі Динамо в чемпіонаті та Лізі чемпіонів.

У вересні 2012 року Шовковський офіційно заявив, що закінчує ігрову кар'єру в збірній України... але не в клубі. СаШо продовжував грати в основі рідного Динамо, навіть коли з'явилося чимало талановитих воротарів: Денис Бойко, Максим Коваль, Олександр Рибка.

Олександр Шовковський зробив великий внесок і у два поспіль "динамівських" чемпіонства з Ребровим та посприяв поверненню команди у плей-офф Ліги чемпіонів після 17-річної перерви. Часу з останнього виступу там Динамо минуло багато, але ворота киян захищав все той же вічний Шовковський.

У своєму останньому повноцінному сезоні в Динамо Шовковський продовжив ставити неймовірні рекорди. У сезоні 2015/16 воротар провів 26 матчів за клуб і у 20 з них залишив свої ворота недоторканими. До кінця кар'єри у голкіпера набралося 24 трофеї на клубному рівні.

Шовковський – 14-разовий чемпіон, 10-разовий володар Кубка і 6-разовий володар Суперкубка України, рекордсмен за кількістю зіграних матчів у національному чемпіонаті та кубку, володар клубних рекордів Динамо за загальною кількістю матчів і поєдинків у єврокубках.

Тренерський штаб Динамо потребував підсилення, і саме Олександр Шовковський прийшов на допомогу. СаШо прекрасно знає, як шукати мотивацію, щоб виступати за один клуб упродовж тривалого терміну. Присутність такого легендарного футболіста – чудовий досвід для молодих гравців.

Ніхто не знає, в якому амплуа ми побачимо його в найближчому майбутньому: хтось вважає, що він просто буде асистентом Луческу, а хтось – майбутнім тренером "біло-синіх". Але ми точно запам’ятаємо його як легендарного "вічно першого" голкіпера Динамо.

Дарина Богуш, спеціально для Футбол 24

"Не можу жити без футболу". Правила життя Олександра Шовковського