Один з асистентів Мірчі Луческу – Олександр Шовковський – може стати наступником румуна у київському клубі.

"Вже можна чітко розгледіти фігуру того, хто станом на сьогодні є беззаперечним фаворитом на посаду головного тренера Динамо.

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Він приступив до роботи у своєму новому-старому Динамо з січня. Безперечна легенда клубу. І його локальне завдання тут і зараз – навчатися, вбирати, інтегруватися. Поки що розклад такий. Що буде далі – не знає ніхто. Навіть нинішнє керівництво", – повідомляє Telegram-канал Динамо Київ Inside.

Нагадаємо, Шовковський приєднався до тренерського штабу Динамо 11 січня, підписавши з "біло-синіми" контракт до літа 2024 року. У статусі тренера 48-річний фахівець дебютував у збірній України. Спершу працював помічником у штабі Андрія Шевченка, а згодом був асистентом Олександра Петракова. Його контракт з УАФ завершився 1 січня.

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