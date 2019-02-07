Ракицький: Я патріот Донецького краю, важко без улюбленого міста

Захисник Зеніта Ярослав Ракицький розповів, що сумує за Донецьком.

"Зробив татуювання гірника не так давно, роки зо два тому. Я патріот Донецького краю. Донецьк – моє найулюбленіше місто. Мені без нього важко.

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Коли все сталося і нам довелося виїхати з рідного міста, це вдарило по всім: по уболівальникам Шахтаря, по футболістам. А який тиск був на клуб! Ми тинялися туди-сюди. Спочатку говорили, що будемо базуватися в Харкові, потім перекинули до Києва. Багато що втратили. Донбас-Арена була прекрасним стадіоном. Моє серце завжди буде там.

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А зараз, на жаль, не так багато вболівальників, які переживають за нас і ходять на стадіон. Те ж саме можна сказати і про чемпіонат України. Багатьом людям зараз не до футболу", – передає слова Ракицького Сhampionat з посиланням на телеканал "Росія 24".