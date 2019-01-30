Уткін: Ракицький привідкрив "скриньку Бандери", це гравець широких поглядів – я бачив у нього вдома золотий унітаз

Російський коментатор Василь Уткін поділився враженнями від переходу Ярослава Ракицького у російських Зеніт.

"Хайп не припиниться. Це не Домагой Віда, який приїхав і поїхав. Це на скільки там років контракт?

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Особисто мене дуже тішить той факт, що людина перейшла в одну команду як би з двох. Прийшов в Зеніт, а пішов з Шахтаря, ну, і ще зі збірної. Мене абсолютно не цікавить питання комплектування збірної України. І, думаю, Ракицький прекрасно розумів свої ризики. Відкрив, так би мовити, "ящик Бандери".

Але Ярослав людина широких поглядів, коли я працював в Україні на Євро-2012, мені показували сюжет, знятий у нього вдома – там був золотий унітаз. Я маю на увазі колір. Барокко; йому сподобається в Петербурзі.

А взагалі гравець прикольний. З дуже сильними і з дуже слабкими місцями. Тим самим будівництво оборони в Зеніті продовжує залишатися мозаїчним завданням. Ну і добре", – написав Уткін у своєму Telegram-каналі.

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