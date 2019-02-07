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Ракицкий: Я патриот Донецкого края, трудно без любимого города

06:30 125 Читати українською
Ракицкий: Я патриот Донецкого края, трудно без любимого города
Ярослав Ракицкий / фото из соцсетей

Защитник Зенита Ярослав Ракицкий рассказал, что скучает по Донецком.

"Сделал татуировку горняка не так давно, года два назад. Я патриот Донецкого края. Донецк – мой любимый город. Мне без него трудно.

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Когда все произошло и нам пришлось уехать из родного города, это отразилось на всем: на болельщиках Шахтера, на футболистах. А какое давление было на клуб! Мы скитались туда-сюда. Сначала говорили, что будем базироваться в Харькове, потом перекинули в Киев. Многое потеряли. Донбасс-Арена была прекрасным стадионом. Мое сердце всегда будет там.

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А сейчас, к сожалению, не так много болельщиков, которые переживают за нас и ходят на стадион. То же самое можно сказать и о чемпионате Украины. Многим людям сейчас не до футбола", – передает слова Ракицкого Сhampionat со ссылкой на телеканал "Россия 24".

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