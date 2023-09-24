"Вважаю, що арбітр ухвалив правильне рішення, показавши Ракицькому червону картку. Адже він йшов у підкаті прямою ногою із загрозою завдання травми. На щастя, я встиг трохи забрати ногу й тому уникнув сильного удару. Інакше було б щось жахливе. За грубість Ракицький навіть не перепросив.

Шедевральний гол та сумнівне вилучення Ракицького у відеоогляді матчу Рух – Шахтар – 1:1

Хоча, якщо відверто, то я волів, аби ми грали в рівних складах. Тому що залишившись у меншості Шахтар зайняв кругову оборону й лише епізодично користувався своєю грізною "зброєю" – швидким переходом від захисту до наступу.

Якщо брати до уваги, що львів'яни створили більше гольових моментів, отже вони були ближчими до перемоги. Проте коли врахувати, що ми відігралися лише під завісу поєдинку, то, мабуть, підсумок повинен влаштовувати.

Чи здивував чимось Шахтар? Високою реалізацією. З'явившись вперше біля наших воріт, вони відразу ж забили. Треба цьому в "гірників" вчитися", – сказав Квасниця у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, попри втрачену перемогу Шахтар залишився на вершині турнірної таблиці УПЛ, Рух опустився на шосту сходинку.

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