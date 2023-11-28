"Ракицький міг би посилити збірну України": Кучер закликав повернути скандального захисника після 5 років відсутності
Колишній захисник Шахтаря та збірної України Олександр Кучер радить Сергію Реброву звернути увагу на Ярослава Ракицького.
– Центральних захисників часто сприймають як зв'язку, як пару. А з ким вам найкомфортніше було грати в Шахтарі?
– З Ярославом Ракицьким. З Дімою Чигринським дуже приємно було грати. Ярік прийшов із академії. Я розумів його, підказував, формувалася зв'язка. Він завжди робив те, що я його просив. Ракицький уміє слухати, це розумний футболіст, добре читає гру. Хороша передача, гарний удар, якісний гравець.
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– Ракицький міг би зараз посилити збірну?
– Я думаю, так. Ну, слухайте, як він зіграв з Барселоною! Аплодувати можна йому! Ракицький, коли повернувся в Шахтар взимку 2023-го, дуже допоміг команді з чемпіонством, – резюмував Кучер в інтерв'ю Українському футболу.
Нагадаємо, Ракицький провів 54 матчі за збірну України, але останній був ще 5 років тому. Потім були виступи за пітерський Зеніт, повномасштабне вторгнення Росії, провал у Туреччині і возз'єднання з Шахтарем, де 34-річний ветеран знову став ключовим гравцем.