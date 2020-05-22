Ракітіч зізнався, на який клуб проміняв би Барселону

Півзахисник Барселони Іван Ракітіч мріє повернутись у свій колишній клуб.

"Говорив вже кілька разів – я був би радий повернутися в Севілью. Стежу за цією командою, як ніби я все ще там. Святкую всі їхні голи, і ми подивимося, чи може це статися в майбутньому.

"Це честь для мене, Динамо – велика команда": Ракітіч заговорив про інтерес киян до свого трансферу

Взяти 10-й номер на честь Рейєса (легенда Ла Ліги, який загинув минулого року – прим.) було б чимось особливим, якби це було можливо. Я був би гордий віддати йому шану, взявши номер, під яким він виступав", – цитує Ракітіча Marca.

Нагадаємо, 32-річний хорват втратив гарантоване місце у стартовому складі Барси. У нинішньому сезоні Ла Ліги Іван провів 21 матч, в яких відзначився трьома асистами.

Роналдінью з Почеттіно, Туре та володарі ЗМ, Артета як магніт для легенд і ще 10 зіркових тандемів, про яких ви не знали