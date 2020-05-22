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Ракітіч зізнався, на який клуб проміняв би Барселону

00:15 180 Читать на русском
Ракітіч зізнався, на який клуб проміняв би Барселону
Іван Ракітіч / Фото ФК Барселона

Півзахисник Барселони Іван Ракітіч мріє повернутись у свій колишній клуб.

"Говорив вже кілька разів – я був би радий повернутися в Севілью. Стежу за цією командою, як ніби я все ще там. Святкую всі їхні голи, і ми подивимося, чи може це статися в майбутньому.

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Взяти 10-й номер на честь Рейєса (легенда Ла Ліги, який загинув минулого року – прим.) було б чимось особливим, якби це було можливо. Я був би гордий віддати йому шану, взявши номер, під яким він виступав", – цитує Ракітіча Marca.

Нагадаємо, 32-річний хорват втратив гарантоване місце у стартовому складі Барси. У нинішньому сезоні Ла Ліги Іван провів 21 матч, в яких відзначився трьома асистами.

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Теги
Хосе Антоніо Рейєс Хосе Антоніо Рейєс Барселона Барселона Севілья Севілья Іспанія Трансфери Барселони Іван Ракітіч Іван Ракітіч
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