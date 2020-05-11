"Це честь для мене, Динамо – велика команда": Ракітіч заговорив про інтерес киян до свого трансферу

Ліга чемпіонів — 16:55 1789
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УЄФА готує революційний план для єврокубків – Динамо і Зоря ризикують пролетіти повз кваліфікацію Ліги чемпіонів
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АПЛ отримала офіційний дозвіл відновити сезонАнглія — 16:27 1427
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WADA знайшла нові докази вживання допінгу збірною Росії – преса розсекретила прізвище підозрюваногоРосія — 16:13 741
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Юний одноклубник Маліновського помер від аневризмиІталія — 15:06 2053
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Українець із чемпіонату Білорусі захворів на коронавірус – клуб пішов на карантин, – ЗМІСвіт — 14:40 1538