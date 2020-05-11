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"Це честь для мене, Динамо – велика команда": Ракітіч заговорив про інтерес киян до свого трансферу

08:15 9530 Читать на русском
"Це честь для мене, Динамо – велика команда": Ракітіч заговорив про інтерес киян до свого трансферу
Іван Ракітіч (ліворуч)

Півзахисник Барселони Іван Ракітіч пригадав, як міг перейти в Динамо, коли виступав ще за Севілью. Фіналіст ЧС-2018 виступив у прямому ефірі програми "Великий футбол".

"Це велика честь для мене, що за мною спостерігають такі визначні клуби, як Динамо. Це команда, яка добре виступає не тільки в Україні, але і в Європі.

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Однак на ту пору моє місце залишалося в Севільї. Це не було б правильним рішенням. Адже тоді я ще не завершив свою місію там, хотів і далі прогресувати", – пригадав 32-річний хавбек збірної Хорватії.

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Теги
Динамо Динамо Головне Севілья Севілья Олег Блохін Трансфери Динамо Київ Іван Ракітіч Іван Ракітіч
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