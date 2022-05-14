"Перш за все, хотів би подякувати Флорі, яка запросила нас у такий важкий час зіграти таку важливу гру. Ми хочемо вкотре привернути увагу до того, що діється у нас в країні, підтримати наших біженців та військових. Вийшла гарна гра. Сподіваюсь, скоро все налагодиться.

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У цьому матчі спортивна складова була не головною. Головне – провести цей поєдинок. Рахунок 3:0 на нашу користь, мабуть, не зовсім відображає реальний стан речей. Недарма Флора – чемпіон своєї країни і постійно грає в єврокубках. Це добротна команда, але ми на даний момент сильніші. Ця перемога для нас була потрібніша, адже вона для нашого народу, для нашої країни. Ми сьогодні виграли з таким рахунком завдяки величезному бажанню та самовіддачі", – сказав Гусєв на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, Динамо попри відсутність збірників не залишило шансів естонській Флорі (3:0). Голами відзначались Вікентій Волошин, Микита Бурда та Владислав Ванат.

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