Франція познущалася з Гібралтара (14:0) у 9-му раунді відбору на Євро-2024. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Франція приймала аутсайдера своєї групи. Команда Дідьє Дешама влаштувала фестиваль голів і побила одразу кілька рекордів.

Нідерланди вийшли на Євро-2024, Франція з хет-триком Мбаппе влаштувала карлику історичні 14:0

Французи, забивши 14 голів, здобули найрезультативнішу перемогу у своїй історії. До того ж вони встановили рекорд по забитим м'ячам у відбірковому циклі на Євро. Кіліан Мбаппе оформив хет-трики з асистів та голів, а ще нападник ПСЖ оформив свій 300-й гол в кар'єрі.