Рекордна перемога "синіх" з шедевром Мбаппе у відеоогляді матчу Франція – Гібралтар – 14:0
07:30 - Читать на русском
Франція познущалася з Гібралтара (14:0) у 9-му раунді відбору на Євро-2024. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
завершено
Франція приймала аутсайдера своєї групи. Команда Дідьє Дешама влаштувала фестиваль голів і побила одразу кілька рекордів.
Нідерланди вийшли на Євро-2024, Франція з хет-триком Мбаппе влаштувала карлику історичні 14:0
Французи, забивши 14 голів, здобули найрезультативнішу перемогу у своїй історії. До того ж вони встановили рекорд по забитим м'ячам у відбірковому циклі на Євро. Кіліан Мбаппе оформив хет-трики з асистів та голів, а ще нападник ПСЖ оформив свій 300-й гол в кар'єрі.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter