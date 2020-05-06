Рафаїлов: Зоря змогла два роки існувати на гроші за Луніна

Колишній генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов підкреслив важливість трансферу Андрія Луніна в Реал два роки тому.

"Ще до 2014 року ми почали шукати здібних і талановитих футболістів, яких можна було б потім продати за кордон. Так, нам це вдавалося, хоча клуб працював з обмеженою кількістю агентів. Один працював на українському ринку, другий – на зарубіжному.

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У нас вийшло, і потім Зоря стала грати в єврокубках, це теж фінансові надходження. В останні роки по клубу вдарило те, що Зоря не вийшла в груповий етап Ліги Європи. Але перед цим був зроблений хороший трансфер – Лунін. Зоря змогла два роки існувати на ці гроші", – цитує Рафаїлова сайт телеканалів Футбол.

Нагадаємо, влітку 2018 року луганці отримали від Реала 8,5 млн євро за голкіпера збірної України.

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