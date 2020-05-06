toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Рафаилов: Заря смогла два года существовать на деньги за Лунина

12:54 111 Читати українською
Рафаилов: Заря смогла два года существовать на деньги за Лунина
Андрей Лунин / Сайт Зари

Бывший генеральный директор Зари Сергей Рафаилов подчеркнул важность трансфера Андрея Лунина в Реал два года назад.

"Еще до 2014 года мы начали искать способных и талантливых футболистов, которых можно было бы потом продать за границу. Да, нам это удавалось, хотя клуб работал с ограниченным количеством агентов. Один работал на украинском рынке, второй – на зарубежном.

Рафаилов дал совет УПЛ по завершению турнира – по этому рецепту Динамо останется без Лиги чемпионов

У нас получилось, и затем Заря стала играть в еврокубках, это тоже финансовые поступления. В последние годы по клубу ударило то, что Заря не вышла в групповой этап Лиги Европы. Но перед этим был сделан хороший трансфер – Лунин. Заря смогла два года существовать на эти деньги", – цитирует Рафаилова сайт телеканалов Футбол.

Напомним, летом 2018 года луганчане получили от Реала 8,5 млн евро за голкипера сборной Украины.

Зидан имеет три команды на случай эксцессов: роль Лунина, шанс для скандалистов и абсолютное безумие с японцем и Ко

blog_ava
Главные новости футбола 5 мая: УПЛ выбирает вариант возобновления сезона, ФИФА вводит революционные изменения
07:00
293
Теги
Заря Заря Сергей Рафаилов Андрей Лунин Андрей Лунин Реал Мадрид Реал Мадрид
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
42
мин
Прикарпатье
18:00
Агробизнес
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук