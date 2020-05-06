Рафаилов: Заря смогла два года существовать на деньги за Лунина

Бывший генеральный директор Зари Сергей Рафаилов подчеркнул важность трансфера Андрея Лунина в Реал два года назад.

"Еще до 2014 года мы начали искать способных и талантливых футболистов, которых можно было бы потом продать за границу. Да, нам это удавалось, хотя клуб работал с ограниченным количеством агентов. Один работал на украинском рынке, второй – на зарубежном.

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У нас получилось, и затем Заря стала играть в еврокубках, это тоже финансовые поступления. В последние годы по клубу ударило то, что Заря не вышла в групповой этап Лиги Европы. Но перед этим был сделан хороший трансфер – Лунин. Заря смогла два года существовать на эти деньги", – цитирует Рафаилова сайт телеканалов Футбол.

Напомним, летом 2018 года луганчане получили от Реала 8,5 млн евро за голкипера сборной Украины.

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