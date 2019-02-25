Рафаїлов пояснив, чому Зоря не підписала Фонсеку

Генеральний директор луганської Зорі Сергій Рафаїлов назвав причину, через яку не відбувся трансфер оборонця Порту Фернанду Фонсеки.

"Це хороший футболіст, ми вирішили всі запитання з клубом, узгодили особистий контракт, все йшло добре, усі питання були вирішені.

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Та якісь сімейні взаємини, в його сім'ї, вплинули на те, що цей трансфер не відбувся. Безкоштовних футболістів не буває. Гроші платять або відразу, або з наступного продажу. У нас була домовленість, що якась частина прав залишиться в Порту", – розповів Рафаїлов у коментарі FootballHub.

Нагадаємо, що взимку Зоря вела перемовини про перехід Фонсеки, який є вихованцем "драконів". Також ним раніше цікавився Ювентус.