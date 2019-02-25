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Рафаїлов пояснив, чому Зоря не підписала Фонсеку

19:41 580 Читать на русском
Рафаїлов пояснив, чому Зоря не підписала Фонсеку
Фернанду Фонсека / ФК Порту

Генеральний директор луганської Зорі Сергій Рафаїлов назвав причину, через яку не відбувся трансфер оборонця Порту Фернанду Фонсеки.

"Це хороший футболіст, ми вирішили всі запитання з клубом, узгодили особистий контракт, все йшло добре, усі питання були вирішені.

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Та якісь сімейні взаємини, в його сім'ї, вплинули на те, що цей трансфер не відбувся. Безкоштовних футболістів не буває. Гроші платять або відразу, або з наступного продажу. У нас була домовленість, що якась частина прав залишиться в Порту", – розповів Рафаїлов у коментарі FootballHub.

Нагадаємо, що взимку Зоря вела перемовини про перехід Фонсеки, який є вихованцем "драконів". Також ним раніше цікавився Ювентус.

Теги
Трансфери Зоря Зоря Сергій Рафаїлов Фернанду Фонсека Фернанду Фонсека Порту Порту Трансфери чемпіонату України
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