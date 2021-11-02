"Поспілкувалися з Денисом Бойком про мій сюжет. Його зачепило, що коли у перерві матчу Маріуполь – Динамо, один із динамівців, за звуком, обзиває арбітра Романова: "найху****ший арбітр в Україні". На відео показаний, у тому числі, і він, Бойко. Хоча насправді кіпер такого рефу не говорив.

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А я пояснив Денису, що відео та звук справжні, не вмонтовані. І взяті із прямої трансляції. А в тексті сюжету ніде не зазначено, що саме кіперу належать ці образливі слова. Він мав ще претензії до наших експертів у студії Великого Футболу, які накинулися на воротаря за цей епізод. Але і з цим у телефонній розмові спокійно та чемно розібралися. Без образ.

Знаємо один одного з Бойком ще з тих часів, коли він тільки-но починав кар'єру в Динамо. Тому раджу всім хейтерам видихнути. "Зрада" скасовується", – цитує Крамара офіційний сайт телеканалів "Футбол".

Нагадаємо, на телеканалі "Футбол" вийшов сюжет, в якому повідомлялось, нібито Денис начебто дозволив собі нецензурні вислови на адресу арбітра поєдинку. Воротар Динамо критично висловився щодо сюжету.

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