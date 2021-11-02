"Пообщались с Денисом Бойко о моем сюжете. Его задело, что когда в перерыве матча Мариуполь – Динамо, один из динамовцев, по звуку, обзывает арбитра Романова: "самый ху***й арбитр в Украине". На видео показан, в том числе, и он, Бойко. Хотя на самом деле кипер такого рефу не говорил.

Бойко наехал на журналиста телеканала "Футбол" из-за обвинений в нецензурных оскорблениях в адрес арбитра

А я объяснил Денису, что видео и звук настоящие, не вмонтированные. И взяты из прямой трансляции. А в тексте сюжета нигде не указано, что именно киперу принадлежат эти оскорбительные слова. У него были еще претензии к нашим экспертам в студии Великого Футбола, которые набросились на вратаря за этот эпизод. Но и с этим в телефонном разговоре спокойно и вежливо разобрались. Без оскорблений.

Знаем друг друга с Бойко еще с тех времен, когда он только начинал карьеру в Динамо. Поэтому советую всем хейтерам выдохнуть. "Зрада" отменяется", – цитирует Крамара официальный сайт телеканалов "Футбол".

Напомним, на телеканале "Футбол" вышел сюжет, в котором сообщалось, что Денис якобы позволил себе нецензурные высказывания в адрес арбитра поединка. Вратарь Динамо критично высказался насчет сюжета.

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