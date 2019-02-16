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Рабйо має домовленість з Барселоною, що він замінить у команді Ракітіча

08:00 176 Читать на русском
Рабйо має домовленість з Барселоною, що він замінить у команді Ракітіча
Адріен Рабйо / Фото: соцмережі

Хавбек ПСЖ Адріен Рабйо вже знає свою роль у Барселоні.

Адріен Рабйо перейде у Барселону влітку цього року, крім того у футболіста є домовленість з каталонським клубом, інформує Le Parisien.

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Як повідомляє джерело, обидві сторони вже узгодили зарплату, бонуси і майбутню роль Рабйо в Барселоні. 23-річний хавбек виступатиме за "синьо-гранатових" на позиції лівого центрального півзахисника і замінить в команді Івана Ракитича.

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Нагадаємо, Рабйо не захотів продовжувати контракт з ПСЖ та влітку має перейти у Барселону, як вільний агент. Через це керівництво паризького клубу вирішило відправити хавбека в дубль.

Теги
Іспанія ПСЖ ПСЖ Іван Ракітіч Іван Ракітіч Адріен Рабйо Адріен Рабйо Барселона Барселона
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