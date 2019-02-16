Рабйо має домовленість з Барселоною, що він замінить у команді Ракітіча

Ліга Європи — 15 лют 4821
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Соль – слабка ланка, 8 пропущених голів за 3 матчі, побоїще фанатів: грецькі ЗМІ про матч ЛЄ Олімпіакос – Динамо
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I'll be back: чому Динамо не варто списувати БєсєдінаСергій Тищенко — 15 лют 3007
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"Безумство у День Валентина": німецькі ЗМІ остерігаються нічиєї у матчі Шахтар – Айнтрахт, згадуючи жахіття 2014-гоЛіга Європи — 15 лют 5752
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Челсі прийме Манчестер Юнайтед, Мілан проти невтішної серії в Бергамо та ще один шанс Зінченка: топ-5 матчів євровікендуСвіт — 15 лют 2594
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Україна збільшила відставання від Бельгії у клубному рейтингу УЄФАЛіга Європи — 15 лют 5519