Рабйо: Для Ювентуса кожен матч буде битвою

Півзахисник Ювентуса Адріен Рабйо поділився очікуваннями від старту Серії А.

"Я думаю, що Ювентус повинен бути готовий до всього. Кожен матч буде для нас боєм. Ми повинні бути повністю сконцентрованими, бо нам будуть протистояти сильні команди. У футболі може трапитися все, але ми повинні бути дуже обережними і уважно поставитися до матчу з Пармою.

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Мені здається, що під час предсезонної підготовки я зіграв досить багато і вже адаптувався в команді. Не знаю, чи почну я матч 1 туру в старті, але я сподіваюся взяти участь в цій зустрічі для того, щоб допомогти своїм партнерам. Я відмінно себе почуваю, я в хорошій формі і, як я вже говорив, я з нетерпінням чекаю свого дебюту", – сказав Рабйо Sky Sport Italia.

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