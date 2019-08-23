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Рабьо: Для Ювентуса каждый матч будет битвой

09:32 26 Читати українською
Рабьо: Для Ювентуса каждый матч будет битвой
Адриен Рабьо / ФК Ювентус

Полузащитник Ювентуса Адриен Рабьо поделился ожиданиями от старта Серии А.

"Я думаю, что Ювентус должен быть готов ко всему. Каждый матч будет для нас сражением. Мы должны быть предельно сконцентрированными, потому что нам будут противостоять сильные команды. В футболе может случиться все, но мы должны быть очень осторожными и внимательно отнестись к матчу с Пармой.

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Мне кажется, что во время предсезонной подготовки я сыграл достаточно много и уже адаптировался в команде. Не знаю, начну ли я матч 1 тура в старте, но я надеюсь принять участие в этой встрече для того, чтобы помочь своим партнерам. Я отлично себя чувствую, я в хорошей форме и, как я уже говорил, я с нетерпением жду своего дебюта", – сказал Рабьо Sky Sport Italia.

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Адриен Рабьо Адриен Рабьо Ювентус Ювентус Италия
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