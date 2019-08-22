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Саррі через пневмонію пропустить два матчі Ювентуса в Серії А

20:22 38 Читать на русском
Саррі через пневмонію пропустить два матчі Ювентуса в Серії А
Мауріціо Саррі / Reuters

Італійський фахівець не зможе керувати командою через проблеми зі здоров'ям.

 

Мауріціо Саррі не зможе бути присутнім на матчах Ювентуса проти Парми (24 серпня) та Наполі (31 серпня), інформує офіційний сайт туринців.

Челсі підтримав Саррі після звістки про його хворобу

60-річний фахівець продовжує свою реабілітацію після пневмонії. Сьогодні він пройшов додаткові медичні тести, які показали помітні поліпшення, однак Саррі все ще варто утриматися від надмірних навантажень. Якщо відновлення триватиме за планом, то керманич "зебр" повернеться до роботи за кілька тижнів.

Нагадаємо, Саррі очолив Ювентус цього літа після річної каденції в лондонському Челсі.

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Парма - Ювентус Ювентус Ювентус Італія Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі
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