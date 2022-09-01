Польський форвард Кшиштоф Пйонтек ще раз спробує реабілітувати свою кар'єру в Серії А.

Пйонтек став гравцем Салернітани, повідомляє офіційний сайт клубу. Італійці орендували форварда в Герти на один сезон з правом подальшого викупу.

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Поляк гратиме під 99 номером і складе конкуренцію Ботхейму та Діа. Ще є травмований Рібері. Після трансферу Пйонтека шлях для Довбика в Салернітану виключений.

Пйонтек перейшов у Герту в січні 2020-го, але не виправдав очікувань, забивши 13 голів у 56 матчах за Берлін. Другу половину минулого сезону Кшиштоф провів у Фіорентині. Раніше він грав за Дженоа та Мілан.

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