Пйонтек вернулся в Италию – путь Довбику закрыт окончательно
Польский форвард Кшиштоф Пйонтек снова попытается реабилитировать свою карьеру в Серии А.
Пионтек стал игроком Салернитаны, сообщает официальный сайт клуба. Итальянцы арендовали форварда у Герты на один сезон с правом дальнейшего выкупа.
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Поляк будет играть под 99 номером и составит конкуренцию Ботхейму и Диа. Еще есть травмированный Рибери. После трансфера Пйонтека путь для Довбика в Салернитану исключен.
Пйонтек перешел в Герту в январе 2020-го, но не оправдал ожиданий, забив 13 голов в 56 матчах за Берлин. Вторую половину прошлого сезона Кшиштоф провел в Фиорентине. Раньше он играл за Дженоа и Милан.
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