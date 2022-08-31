Трабзонспор продовжує намагатись підписати Довбика та вже запропонував за українця 5,5 млн євро, повідомляє журналіст Хасан Тюнчел.

Довбик підтвердив бажання піти зі СК Дніпро-1 – форвард офіційно попросив про трансфер і розкрив усі варіанти

Трансфер має ухвалити власник СК Дніпро-1. Раніше повідомлялось, що дніпряни хочуть отримати за свого форварда не менше 12 млн євро – "спортклубівці" володіють лише 50% прав на гравця.

Нагадаємо, у минулому сезоні Довбик провів 18 матчів на клубному рівні, забивши 14 голів та віддавши 5 асистів. У поточній кампанії 25-річний форвард провів у складі СК Дніпро-1 три поєдинки без результативних дій.

СК Дніпро-1 розгромив Динамо – шедевр екс-динамівця поклав початок історичному фіаско, нова втрата і якість Піхальонка