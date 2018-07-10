П'яца виставлений Ювентусом на трансфер

Вінгер туринського Ювентуса Марко П'яца, який останні півроку провів в оренді в німецькому Шальке, більше не входить у плани тренерського штабу на чолі з Массіміліано Аллегрі.

23-річний хорват може покинути Юве в літнє трансферне вікно, повідомляє Calciomercato.

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За інформацією видання, "зебри" не будуть утримувати П'яцу в своєму складі та готові розглянути пропозиції щодо продажу. Туринці хочуть отримати за вінгера 25 млн євро. Головним претендентом на нього раніше називали Фіорентину. Два роки тому Ювентус заплатив загребському Динамо за нападника 23 млн євро.

Другу половину сезону 2017/18 Марко П'яца провів у німецькому Шальке, де був конкурентом українця Євгена Коноплянки. У Бундеслізі хорватський вінгер зіграв 7 поєдинків, у яких забив 2 м'ячі.