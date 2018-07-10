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Пьяца выставлен Ювентусом на трансфер

12:47 112 Читати українською
Пьяца выставлен Ювентусом на трансфер
Марко Пьяца / Getty Images

Вингер туринского Ювентуса Марко Пьяца, который последние полгода провел в аренде в немецком Шальке, больше не входит в планы тренерского штаба во главе с Массимилиано Аллегри.

23-летний хорват может покинуть Юве в летнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

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По информации издания, "зебры" не будут удерживать Пьяцу в своих рядах и готовы рассмотреть предложения о продаже. Туринцы желают получить за вингера 25 млн евро. Главным претендентом на него раньше называли Фиорентину. Два года назад Ювентус заплатил загребскому Динамо за нападающего 23 млн евро.

Вторую половину сезона 2017/18 Марко Пьяца провел в немецком Шальке, где был конкурентом украинца Евгения Коноплянки. В Бундеслиге хорватский вингер сыграл 7 матчей, в которых забил 2 мяча.

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