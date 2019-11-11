Пятов: Жерсон Родрігес теж був шокований поведінкою фанатів

Воротар Шахтаря Андрій Пятов прокоментував перемогу над Динамо в 14-му турі УПЛ, а також засудив поведінку вболівальників, які ображали гравців Шахтаря у другому таймі.

"Всі трохи в шоці від подій на трибунах. Вперше таке бачу. Ніколи не думав, що люди можуть так негарно поводитися. Це нікого не прикрашає. У підтрибунному приміщенні обговорювали з гравцями Динамо інцидент. У них в команді також є представники інших національностей.

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Я бачив, що Родрігес теж був шокований, адже це і його, виходить, стосувалося. Арбітр сказав, що зупинить гру, якщо ще раз таке повториться.

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Щодо матчу і переможного гола Кривцова, то ми пропустили подібний м'яч від Попова, а тепер, бачите, все повернулося. Хороша подача була, і у нас є хлопці, які добре грають в таких ситуаціях. Цього разу забив Кривцов – значить, він молодець", – цитує Пятова офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, після перемоги над Динамо "гірники" збільшили свій відрив від киян до 13 очок.

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