Пятов: Жерсон Родригес тоже был шокирован поведением фанатов

Вратарь Шахтера Андрей Пятов прокомментировал победу над Динамо в 14-м туре УПЛ, а также осудил поведение болельщиков, которые оскорбляли игроков Шахтера во втором тайме.

"Все немного в шоке от событий на трибунах. Впервые такое вижу. Никогда не думал, что люди могут так некрасиво себя вести. Это никого не красит. В подтрибунном помещении обсуждали с игроками Динамо инцидент. У них в команде тоже есть представители других национальностей.

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Я видел, что Родригес тоже был шокирован, ведь это и его, получается, касалось. Арбитр сказал, что остановит игру, если еще раз такое повторится.

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Что касается матча и победного гола Кривцова, то мы пропустили подобный мяч от Попова, а теперь, видите, все вернулось. Хорошая подача была, и у нас есть ребята, которые хорошо играют в таких ситуациях. На этот раз забил Кривцов – значит, он молодец", – цитирует Пятова официальный сайт Шахтера.

Напомним, после победы над Динамо "горняки" увеличили свой отрыв от киевлян до 13 очков.

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