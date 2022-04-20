"Потрібно зупинити цю криваву війну. Зараз XXI століття, і такого не повинно бути. Усе одно все колись має скінчитись перемовинами. Ми хочемо, щоб усі лідери прийшли до цього, сіли за стіл та припинили все те, що відбувається зараз. Ми всі закликаємо до того, щоб Росія забралася з нашої землі.

Фенербахче – Шахтар – 1:0 – відео гола і огляд матчу

Коли прокидаєшся і дивишся, як на Львів прилетіли ракети і загинуло 8 людей, серед яких була дитина... Наступного дня прокидаєшся і бачиш, що в Харкові, Миколаєві й Маріуполі гинуть люди... Важко думати про футбол, і, мабуть, це позначається на всіх. Як і на будь-яку людину, на нас теж впливають позитивні меседжі з України, і ми надихаємося, та наразі їх мало.

Віримо, сподіваємось, молимося, допомагаємо чим можемо. Багато клубів пропонують свою допомогу, ігри, але в інших країнах тривають чемпіонати, і ми підлаштовуємось. Як ви знаєте, зараз також збирається збірна, якій президент Чеферін надав базу, тобто європейська спільнота намагається і дуже допомагає. Усі кошти ми спрямуємо всім нужденним людям, дітям, а їх, повірте, дуже багато", – цитує Пятова офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, напередодні Шахтар провів третій благодійний поєдинок, в якому поступився Фенербахче з рахунком 0:1.

Шахтар поступився Фенербахче у благодійному матчі – біда з реалізацією, юні дебютанти і згадка про героїню Маріуполя