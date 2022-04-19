Товариський матч, 19 квітня 2022 року

Фенербахче – Шахтар – 1:0

Гол: Валенсія, 26

У третьому товариському поєдинку Шахтар зійшовся з Фенербахче. "Гірники" могли виходити вперед вже на другій хвилині – Конопля з-за меж штрафного майданчика пробив повз дальній кут. Валенсія у першій третині тайму завдав кількох ударів по воротах Пятова, але безрезультативно. Сігєєв, який вперше вийшов в основі, змарнував шанс після навісу Коноплі, пробивши неточно метрів з 10-ти.

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На екваторі тайму "жовті канарки" таки забили – після виносу м'яча Беріша легко обіграв Бондаря, промчав метрів 40 і виклав на Валенсію. Еквадорець втік від Ракицького і відкрив рахунок у матчі. Соломон мав можливість зрівнювати після зустрічі тет-а-тет з кіпером Фенера, але переграти останнього не зумів.

По перерві супермомент втратив Беріша, не влучивши у ворота з меж воротарського майданчика. Мудрик і Судаков у відповідь організували атаку, яку знову запоров ізраїльський легіонер. Як наслідок, мінімальна поразка Шахтаря.

Наступним суперником "гірників" стане хайдукський Спліт – матч відбудеться 1 травня.

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