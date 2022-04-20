"Нужно остановить эту кровавую войну. Сейчас XXI век, и такого не должно быть. Все равно все когда-нибудь должно закончиться переговорами. Мы хотим, чтобы все лидеры пришли к этому, сели за стол и прекратили все происходящее сейчас. Мы все призываем к тому, чтобы Россия убралась с нашей земли.

Фенербахче – Шахтер – 1:0 – видео гола и обзор матча

Когда просыпаешься и смотришь, как на Львов прилетели ракеты и погибли 8 человек, среди которых был ребенок... На следующий день просыпаешься и видишь, что в Харькове, Николаеве и Мариуполе погибают люди... Трудно думать о футболе, и, пожалуй, это сказывается на всех. Как и на любого человека, на нас тоже влияют положительные месседжи из Украины, и мы вдохновляемся, но их мало.

Верим, надеемся, молимся, помогаем, чем можем. Многие клубы предлагают свою помощь, игры, но в других странах продолжаются чемпионаты, и мы подстраиваемся. Как вы знаете, сейчас тоже собирается сборная, которой президент Чеферин предоставил базу, то есть европейское сообщество пытается и очень помогает. Все средства мы направим всем нуждающимся людям, детям, а их, поверьте, очень много", – цитирует Пятова официальный сайт "горняков".

Напомним, накануне Шахтер провел третий благотворительный поединок, в котором уступил Фенербахче со счетом 0:1.

Шахтер уступил Фенербахче в благотворительном матче – беда с реализацией, юные дебютанты и упоминание героини Мариуполя