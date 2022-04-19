Фенербахче і Шахтар зіграли у рамках благодійного закордонного турне донецької команди (1:0). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Товариський матч 19 квітня 2022

Фенербахче – Шахтар – 1:0

Гол: Валенсія, 26

Шахтар (стартовий склад): Пятов – Конопля, Бондар, Матвієнко, Ракицький – Бондаренко, Степаненко, Сігєєв – Соломон, Топалов, Мудрик.

Третім спарингом "гірників" в рамках благодійного турне став матч у Стамбулі проти Фенербахче – другої команди Туреччини. Вже традиційно для цих поєдинків команди вийшли на гру у спеціальних футболках і з прапорами України. Гравці Шахтаря одягнули футболки з фото чотирирічної дівчинки Аліси, яка всі дні війни перебуває в бомбосховищі Маріуполя.

Роберто Де Дзербі дав шанс проявити себе 17-річному Кирилу Сігєєву, який вперше вийшов на заміну лише в попередьому спарингу проти Лехії. Центральний півзахисник відзначився голом у воротах мадридського Реала в рамках Юнацької ліги УЄФА 2021/22. Єдиним легіонером у старті Шахтаря став Манор Соломон, який нещодавно приєднався до команди. Ще один іноземець – Марлон – опинився в резерві.

Фенербахче – Шахтар: онлайн-трансляція матчу – 17-річний дебютант українців проти екс-зірки Металіста, камбек легіонера

У Фенербахче з перших хвилин вийшов Хосе Соса – колишній лідер харківського Металіста. Також з'явився і Луїс Густаво – екс-хавбек Баварії, з якою вигравав ЛЧ 2012/13.

Перший момент за Шахтарем вже на 2-й хвилині. Юхим Конопля з-за меж штрафного пробив повз дальній кут. Ракицький кілька разів продемонстрував, що вміння віддати класний пас нікуди не поділося,а от зі швидкістю є проблеми.

У Фенербахче дуже активним був Еннер Валенсія, якимй вже до 15-ї хвилини завдав кількох ударів по воротах Пятова. "Канарки" атакували переважно лівим флангом через зону Мудрика і Ракицького. Мав шанс відзначитися молодий Сігєєв, який пробив головою метрів з 10-ти після навісу Коноплі. В руки кіперу.

Тиск Фенербахче втілився в гол на 26-й хвилині. Після виносу м'яча Мергім Беріша легко обіграв Бондаря, промчав метрів 40 і виклав на Валенсію. Еквадорець втік від Ракицького і спокійно пробив повз Пятова – 1:0.

Сьогоднішня благодійна гра – можливість показати через історію Аліси весь жах війни. Страждання, біль, сльози, страх українських дітей замість радості, сміху й веселощів. Спільними зусиллями ми повинні повернути мир в Україну.#Shakhtar #Україна #Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/Jn02MRNkY1 — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 19, 2022

"Гірники" відповіли виходом Соломона майже віч-на-віч під гострим кутом. Ізраїльтянин класно відкрився і отримав пас на хід, але програв дуель Четіну. Другий реальний шанс у "помаранчево-чорних". І одразу два відбори від Шахтаря біля чужого штрафного впродовж кількох секунд, але до удару по воротах справа не дійшла. У підсумку, 1:0 – результат першого тайму на Шюкрю Сараджоглу.

У перерві Де Дзербі зробив 4 заміни, а за кілька хвилин поміняв ще й Ракицького. За 5 хвилин другого тайму Ярослав знову програв у швидкості – Бурак Капачак легко втік від нього і прострілив на Берішу, який не влучив у ворота з меж воротарського! Супермомент у підопічних Ісмаїла Картала.

Шахтар теж організував класну атаку. Мудрик обіграв двох суперників і віддав на Судакова. Новоспечений молодий татусь знайшов Соломона, удар якого заблокували. Гра на зустрічних курсах продовжилася. Капачак вкотре виконав класну подачу – цього разу не голову Валенсії, який не зміг оформити дубль. Вище. Дуже прикрий момент для Фенербахче – Аттіла Салай отримав травму і залишив поле на ношах.

На 75-й хвилині у гру вступив 15-річний Ісак Вурал (дебют за першу команду), але вундеркінд Фенербахче нічим особливим не запам'ятався. Останні хвилини гри минули без моментів – резервісти Фенера втримали мінімальну перевагу над віце-чемпіоном України. Шахтар відрізками виглядав непогано і створив кілька моментів, однак реалізація цього вечора підвела.

Де Дзербі – out. Шахтар між Вернидубом та Скрипником