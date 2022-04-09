Товариський матч

Металіст – Дефлімпійська збірна України – 3:0

Голи: Горбунов, Демченко, Краєв

Шахтар провів перше тренування у Туреччині – фото возз'єднання за кордоном

Напередодні, 8 квітня, Металіст провів черговий поєдинок у рамках навчально-тренувальних зборів у Туреччині. Суперником підопічних Олександра Кучера стала дефлімпійська національна збірна України (гравці із проблемами слуху) – срібні призери дефлімпійських ігор (2017) та чинні чемпіони Європи (2019).

У першому таймі у складі харків'ян на полі з'явився голкіпер Шахтаря і національної збірної Андрій Пятов – до перерви рахунок був нічийним. На другу сорокап'ятихвилинку вийшли досвідчені футболісти Металіста і змогли забиті три сухих м'ячі.

Нагадаємо, вчора своє перше тренування у Туреччині провів і донецький Шахтар.

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