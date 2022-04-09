Товарищеский матч

Металлист – Дефлимпийская сборная Украины – 3:0

Голы: Горбунов, Демченко, Краев

Шахтер провел первую тренировку в Турции – фото воссоединения за границей

Накануне 8 апреля Металлист провел очередной поединок в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Соперником подопечных Александра Кучера стала дефлимпийская национальная сборная Украины (игроки с проблемами слуха) – серебряные призеры дефлимпийских игр (2017) и действующие чемпионы Европы (2019).

В первом тайме харьковчан с капитанской повязкой на поле вывел голкипер Шахтера и национальной сборной Андрей Пятов – до перерыва счет был ничейным. На вторую сорокапятиминутку вышли опытные футболисты Металлиста и смогли забиты три сухих мяча.

Напомним, вчера свою первую тренировку в Турции провел и донецкий Шахтер.

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