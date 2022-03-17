Голкипер Шахтера Андрей Пятов может перебраться в чемпионат Нидерландов благодаря поправкам ФИФА в трансферы украинских игроков.

Фейеноорд готов воспользоваться разрешением ФИФА подписывать украинских игроков после закрытия трансферного окна и может подписать Пятова, сообщает 1908.nl.

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Дело в том, что основной вратарь нидерландцев Джастин Бейлов травмировался, из-за чего роттердамцы ищут ему замену. Украину запрещено покидать мужчинам от 18 до 60 лет, но ограничение не распространяется на ветерана "горняков", у которого 4 несовершеннолетних ребенка.

Отметим, что Пятов сыграл в 12 матчах за Шахтер в этом сезоне, в которых пропустил 6 голов и удержал ворота на замке в 8 поединках.

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