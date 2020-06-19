Голкіпер "гірників" Андрій Пятов вважає, що майбутнє Анатолія Трубіна залежить лише від нього самого.

"Як я оцінюю дії Анатолія Трубіна, який стояв у воротах в останніх двох матчах? У нас всі голкіпери дуже високого рівня, тому я не стану вихваляти Анатолія.

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Навколо нього, по-моєму, і так занадто багато піару. Розмовляю з ним, і він сам розуміє, що це лише початок. Все залежить від нього: буде продовжувати працювати – виросте в топового воротаря", – цитує Пятова офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, Анатолій – вихованець академії Шахтаря. Дебютував в основному складі "гірників" 26 травня 2019 року у матчі проти Маріуполя. У поточному сезоні провів в УПЛ чотири поєдинки.

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