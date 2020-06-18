Шахтар – Олександрія: Пятов зізнався, чого очікує від поєдинку з командою Шарана

Голкіпер "помаранчево-чорних" Андрій Пятов сподівається поставити крапку у питанні чемпіонства вже у наступному турі.

"Всі розуміють важливість майбутнього матчу. Йшли до цього цілий рік, виконували свої завдання, і ось з'явився шанс за п'ять турів до закінчення вирішити долю чемпіонату. Тому ми усвідомлюємо відповідальність і всіма силами будемо намагатися перемогти, щоб здобути важливий і бажаний трофей.

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Щодо Олександрії... Мені складно судити про те, що у них відбувається. Наша справа – виходити і перемагати у кожному матчі, а вони там самі розберуться. Розуміємо, що суперник може зробити висновки і закритися, щоб не пропускати так багато. Ну а нам необхідно шукати свої моменти і реалізовувати їх", – сказав Пятов у коментарі офіційному сайту Шахтаря.

Нагадаємо, після 26 турів "гірники" впевнено очолюють турнірну таблицю чемпіонату України, випереджаючи найближчого переслідувача – Динамо – на 16 очок. Вже у наступному поєдинку підопічні Каштру можуть стати чемпіонами України, вчергове здобувши золоті медалі УПЛ.

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