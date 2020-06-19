Пятов: Не стану восхвалять Трубина – вокруг него и так слишком много пиара

Голкипер "горняков" Андрей Пятов считает, что будущее Анатолия Трубина зависит лишь от него самого.

"Как я оцениваю действия Анатолия Трубина, который стоял в воротах в последних двух матчах? У нас все голкиперы очень высокого уровня, поэтому я не стану восхвалять Анатолия.

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Вокруг него, по-моему, и так слишком много пиара. Разговариваю с ним, и он сам понимает, что это только начало. Все зависит от него: будет продолжать работать – вырастет в топового вратаря", – цитирует Пятова официальный сайт Шахтера.

Напомним, Анатолий – воспитанник академии Шахтера. Дебютировал в основном составе "горняков" 26 мая 2019 года в матче против Мариуполя. В текущем сезоне провел в УПЛ четыре поединка.

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