Деякі з гравців Шахтаря знайшли спосіб здійснити традиційний обряд на Великдень.

Частина гравців Шахтаря разом зі своїми родинами відвідали церкву у Великдень в Антальї, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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Серед них – Михайло Мудрик, Валерій Бондар, Анатолій Трубін, Георгій Судаков, Тарас Степаненко та інші.

Додамо, що Шахтар наразі базується в Туреччині, де готується до благодійних матчів на підтримку України. Вже завтра "гірники" зустрінуться з Антальяспором, початок о 20:30.

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